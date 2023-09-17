Юлия Медведева, специально для haqqin.az 17:59

После презентации проекта «Индийский путь» набирает обороты идея о том, что Индия в нашем столетии будет доминировать как в военном, так и в экономическом отношении. Затаив дыхание, нам все чаще говорят, что нынешнее столетие будет «веком Индии». Естественно, сравнивая ее с Китаем. И хотя эти сравнения полностью опровергают рассуждения о неизбежно надвигающемся «величии Индии», которые всякий раз звучат тем сладостнее и громче, чем Нью-Дели в очередной раз заявляет Запад о своей решимости противостоять Китаю – рассказы и фантазии на эту тему не стихают.

И это при том, что ВВП Китая в шесть раз превышает ВВП Индии. Доля страны в мировом производстве составляет 3 процента, что соответствует доле Южной Кореи, в то время как на долю Китая приходится около 31 процента. Транснациональные корпорации мечтают о выходе на индийский рынок своей продукции, но только 84 миллиона из предполагаемого населения в 1,4 миллиарда индийцев зарабатывают более 10 долларов в день. Треть рабочей силы страны составляют свободные рабочие, временно занятые на фермах и строительных площадках вдали от своих домов. Доля женщин в трудовой деятельности составляет менее четверти. На саммите G-20 премьер Моди много говорил о том, что Индия является пятой по величине экономикой в мире. Однако для большинства граждан страны определяющая их жизнь реальность является другая цифра: в пересчете ВВП на душу населения Индия занимает в мире 139-е место. Что означает одно – богатство страны направляется вверх к узкой кучке миллиардеров. В военной сфере дела обстоят ничуть не лучше. Индийский военно-морской флот незначителен в океане, который носит его имя, в то время как ВМФ Народно-освободительной армии Китая мертвой хваткой контролирует все узкие места этого океана, так называемую «жемчужную нить» - Хамбантота в Шри-Ланке, Гвадар в Пакистане, Кьяукпхью в Мьянме и другие.

Большая часть оборонного бюджета Индии в 73 миллиарда долларов, четвертого по величине в мире, расходуется на зарплаты и пенсии. Остальное тратится на «оружейную оргию», царящую в Индии после того, как она решила отказаться от военно-технического сотрудничества с Россией и повернулась лицом к западным компаниям, закупая у них все, на что упадет глаз. И не слишком-то задумываясь о том, усилит это или нет индийскую армию, насколько впишется новое оружие в ее структуру. Из 1,4 миллиарда населения Индии примерно 900 миллионов человек проживают в деревнях, причем среди этих населенных пунктов почти половина не связана с сетью дорог, имеющих твердое покрытие, и не счесть таких, где жители не имеют доступа к нормально работающим начальным школам и экстренной медицинской помощи. И это я еще не говорю о глубочайшей пропасти между индуистами и мусульманами страны, которую Нарендра Моди вырыл собственноручно. Индуистские храмы возвышаются на руинах разрушенных мечетей, а так называемые «мусульманские нелегалы» размещаются в настоящих загонах размером в несколько стадионов. Нападения на городских мусульман остаются безнаказанными. Межконфессиональные браки разгоняются толпами сторонников правящей Бхаратия Джаната Парти (БДП) Нарендры Моди.

Но ни саму правящую партию, ни премьера, ни, что главное – Вашингтон и транснациональные корпорации эти контрасты не смущают. Во многом именно их усилиями возник и тщательно поддерживается радикально иной образ Индии, во многом подпитываемый ее успехами в информационных технологиях и офшорных службах обработки телефонных звонков (колл-центрах), ростом мировой популярности Болливуда и успехом в создании собственной ядерной программы. Да, экономика Индии меняется очень быстро, но природа и масштаб этих перемен сильно преувеличивается. Индийцы сами забыли поговорку: «Цыплят по осени считают», и в последние годы в Индии стало обычным делом говорить о стране так, будто она вот-вот обретет статус сверхдержавы. Но реальность заключается в том, что Индия сегодня – это Китай лет 30 назад. Отчаянно нищее население, огромный людской ресурс, какая-никакая, но уже готовая система образования - с нуля создавать ничего не надо. И в США совместно с группой из нескольких транснациональных корпораций решили, что Индия – идеальный кандидат для операции «Ускоренная индустриализация».