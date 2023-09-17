А Япония все стареет

Более 10% населения Японии составяют пожилые люди старше 80 лет. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на данные японского правительства.

Количество людей в возрасте 80 и старше увеличилось на 270 000 и достигло 12,6 миллиона, что стало новым рекордом.

У Японии самая большая доля пожилых людей в мире, что обусловлено сочетанием высокой продолжительности жизни и низкой рождаемости: также в стране насчитывается 36,2 миллиона человек старше 65 лет, что составляет 29,1% населения.

На втором и третьем местах находятся Италия и Финляндия с 24,5% и 23,6% своего населения старше 65 лет соответственно.

Растущее количество пожилых граждан создает все больший экономический спрос на людей трудоспособного возраста. Многие из старшего поколения живут одни и нуждаются в поддержке, сообщает Kyodo News.