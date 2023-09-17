Маск обвиняет Сороса: Хочет «уничтожить западную цивилизацию»

Илон Маск считает, что финансист Джордж Сорос и его фонд намерены уничтожить западную цивилизацию.

«Организация Сороса, видимо, не хочет ничего иного, кроме как уничтожения западной цивилизации», - написал Маск на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), отвечая на публикацию, в которой Сороса обвиняют в потворстве кризису с мигрантами на итальянском острове Лампедуза.

Ранее владелец Tesla и SpaceX заявлял, что Сорос «ненавидит человечество». Он также сообщал о намерении его компании X подать в суд на основанный Соросом фонд «Открытое общество» за попытки добиться ограничений свободы путем распространения дезинформации о якобы участившихся высказываниях на почве ненависти в соцсетях.