В мире наблюдается дефицит дизельного топлива из-за сокращения добычи нефти. Нефтеперерабатывающим заводам не удается производить достаточно топлива, что приводит к резкому росту цен и очередной волне инфляции. Об этом пишет Bloomberg.

В прошлый четверг цены на дизтопливо в США подскочили до самого высокого уровня за всю историю этого времени года - выше $140. В Европе с лета они выросли на 60%. «И ситуация может стать еще хуже», - пишет Bloomberg.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия и Россия продлят ограничения на добычу нефти до конца года. Особенная напряженность на рынке возможна зимой. Ситуацию усугубили еще несколько факторов: жара в Европе летом, которая вынудила сократить производство, сокращение промышленности в эпоху коронавируса, резко возросший спрос на другие нефтепродукты, такие как авиационное топливо и бензин, новые квоты Китая на экспорт топлива.