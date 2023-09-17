Путин объявил, что экономика России «восстановилась»
Восстановление российской экономики после санкций завершено, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля.
«В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен», — сказал Путин.
По его словам, Россия выдержала «беспрецедентный» «санкционный натиск недружественных стран». Глава российского государства отметил, что ВВП страны вышел на досанкционный уровень 2021 года, и призвал создать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного роста.
Путин напомнил, что еще в апреле рост ВВП на этот год ожидался на уровне 1,2%. «Но по факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5, даже, может быть, больше — 2,8 процента», — указал он. Экономическую ситуацию в России в целом президент охарактеризовал как «устойчивую и сбалансированную».