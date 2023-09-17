Путин объявил, что экономика России «восстановилась»

«В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен», — сказал Путин.

По его словам, Россия выдержала «беспрецедентный» «санкционный натиск недружественных стран». Глава российского государства отметил, что ВВП страны вышел на досанкционный уровень 2021 года, и призвал создать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного роста.

Путин напомнил, что еще в апреле рост ВВП на этот год ожидался на уровне 1,2%. «Но по факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5, даже, может быть, больше — 2,8 процента», — указал он. Экономическую ситуацию в России в целом президент охарактеризовал как «устойчивую и сбалансированную».