Байден ввел санкции против Ахмадинежада и иранских разведчиков
Президент США Джо Байден объявил о введении Вашингтоном санкций в отношении экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада (2005-2013) и Министерства разведки страны.
«Сегодня мы вводим санкции против бывшего президента Махмуда Ахмадинежада и иранского Министерства разведки, - цитирует ТАСС заявление американского лидера. - Мы продолжим привлекать Иран к ответственности за его провокационные действия в регионе».
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