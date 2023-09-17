Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в Азербайджане делегацией во главе с генеральным директором Министерства обороны Израиля Эялем Замиром. Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение нынешним высоким уровнем азербайджано-израильских отношений.

Выразив признательность за теплый прием, Э.Замир подчеркнул важность подобных встреч и взаимных визитов с точки зрения дальнейшего расширения имеющегося сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области обороны между Азербайджаном и Израилем.