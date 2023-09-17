Джавад Шабири, автор haqqin.az 19:31

Влиятельный иранский депутат Хоссейн-Али Хаджи-Делигани подверг критике «скудную» долю Тегерана в восстановлении Сирии, «несмотря на поддержку, оказанную сирийскому правительству и народу во время войны». Называя вещи своими именами, в переводе с политического на человеческий, это заявление можно перевести так: «Мы здесь, в Тегеране, хотим больше Сирии». Подразумевая, естественно, сирийскую экономику. Значительную часть которой благодарный Дамаск – и, в частности, «благодарный за освобождение» сирийский народ должен передать под контроль иранского бизнеса.

Почтенный Хаджи-Делигани не был бы иранцем и депутатом, если бы в своем заявлении не упомянул некие «враждебные силы», которые гражданскую войну в Сирии разожгли, а теперь, видите ли, «имеют инициативу в восстановлении страны». Кого конкретно имеет в виду парламентарий не уточнил, ограничившись весьма расплывчатым выражением: «западные страны и их региональные агенты, которые поддерживали ИГИЛ [ДАИШ], сегодня пожинают львиную долю восстановления Сирии». Правда, конкретизировать ему вряд ли бы удалось, поскольку ни Запад, ни его региональные союзники вроде саудитов или Эмиратов к конкретным экономическим проектам в Сирии еще не приступали. Единственное, что достоверно известно, так это то, что Объединенные Арабские Эмираты изучают возможность запуска жилищных проектов в сирийской Латакии, а саудиты проявили интерес к инвестированию в сирийские фосфатные удобрения и в пару цементных заводов. Можно, конечно, кивать в сторону Турции, которая реально вкладывается в северные территории Сирии, строя там тысячи жилых домов и объекты инфраструктуры, но здесь есть нюанс – все это делается на территориях, которые режимом Асада не контролируются.

Но когда это конкретика и фактическое положение дел служили препятствием для громких заявлений иранских политиков? Тем более, что заявление Хаджи-Делигани прозвучало через неделю после того, как находившийся с визитом в Дамаске министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан призвал сирийских коллег и руководство страны «выполнить важные двусторонние соглашения между Ираном и Сирией». Которые предусматривают сотрудничество в восстановлении железных дорог, возобновление деятельности гражданской авиации, добычу нефти и газа и прочих экономических вопросах. Естественно, с акцентом на то, что «контрольный пакет» в них должны получить именно иранцы. Тут ведь вот еще что выясняется. С начала гражданской войны в Сирии Иран вложил в сохранение режима 50 миллиардов (!) долларов, включая сюда и военные расходы, и экспорт нефтепродуктов, и кредиты, и наличные, передававшиеся представителям Башара Асада. Тогда об их возврате особо не думали, «Сирия – это стратегическая глубина Ирана», «Сирию мы будем защищать как свою провинцию» и вот это все, но список долгов вели скрупулезно. А сейчас выясняется, что соглашения, заключенные с сирийским режимом для компенсации его долгов перед «бескорыстной иранской помощью», покрывают только 18 миллиардов долларов из пятидесяти, да и то они будут погашены в течении пятидесяти лет, если читать текст соглашения, подписанного Дамаском и Тегераном в сентябре 2022 года.