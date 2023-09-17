Теймур Раджабов ответил на гнусный пасквиль Левона Ароняна

Отдел спорта 19:48

Армянский шахматист Левон Аронян, представляющий США, опубликовал в своем Facebook лживую информацию, утверждая, что жители Ханкенди «находятся в блокаде». Якобы живущие там армяне остались без продуктов питания и лекарств. Гнусная ложь и манипуляции армянского гроссмейстера не остались без ответа. Сегодня азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов опубликовал следующий текст.

«Шахматы - это мир стратегии и интеллекта, где каждый ход требует глубокого размышления и тщательного анализа. В этой игре нет места для манипуляций и лжи, - написал Теймур на своей странице в Facebook. - Она учит нас честности и справедливости. Гроссмейстеры как носители высоких шахматных званий вобрали в себя дух этой увлекательной игры и обязаны поддерживать честность не только на доске, но и в своих заявлениях. Но, увы, не в случае с армянским шахматистом, трехкратным олимпийским чемпионом Левоном Ароняном. Помнится, во время 44-дневной Второй Карабахской войны Аронян говорил и писал, что, мол, «готов взять в руки оружие, пойти воевать». Воевать, естественно, против Азербайджана. Но, обладая математическим складом ума, думал ли Аронян, что своим заявлением фактически поддерживал территориальные притязания Армении к Азербайджану, воодушевлял сепаратистов в Ханкенди и, тем самым, вносил свою «лепту» в еще большую эскалацию ситуации в регионе? Шахматы объединяют людей со всех уголков земли, независимо от их культурных, религиозных или политических различий. Эта игра стала символом мира и дипломатии, где даже во времена холодной войны шахматисты были посредниками и символами мира. Армяне и азербайджанцы веками жили бок о бок, в добрососедстве, вместе работали, радовались и горевали. Но в 90-х годах армянский шовинизм, сепаратизм и идеи «расового, национального и иного превосходства» завладели умами наших соседей, а также карабахских армян, граждан Азербайджана. И после 44-дневной Второй Карабахской войны, когда Вооруженные силы Азербайджана освободили семь районов страны, приблизительно 30 лет находившихся в армянской оккупации, заставили Армению капитулировать и признать тотальное поражение, - Левон Аронян молчал.