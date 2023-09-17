Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 19:49

В США появился специальный директор NASA по исследованию НЛО — неопознанных летающих объектов. Об этом Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило в конце минувшей недели. Его называют в Америке UFO Czar. «Царей» в этой стране было и есть великое множество — это и Budget Czar («Бюджетный царь» и «Drug Czar» (по делам наркотиков), Climate Czar (по проблемам климата) и другие. А теперь вот появился «царь» по исследованию «летающих тарелок», которому — кто знает — может быть поручено еще и устанавливать контакт с прибывающими на землю инопланетянами.

Этот человек — его зовут Марк Макинерни - займется изучением всех известных случаев появления НЛО, а их, как пишет журнал Newsweek, за последние 20 лет было около 120. Некоторые из тех, что были опубликованы Пентагоном, сопровождались эмоциональными возгласами американских пилотов. Одна из таких встреч произошла в 2015 году. «Посмотри на это!», - воскликнул тогда один из летчиков своему коллеге, который летел на другом самолете. — «Боже мой! Их целая эскадрилья. И все летят против ветра, а его скорость 135 миль в час!» (около 220 километров). Вновь назначенный директор NASA должен будет использовать современные технологии, чтобы доказать внеземное происхождение всех замеченных в небе «тарелок». Одновременно ему предстоит максимально засекретить результаты своих поисков, чтобы не допустить их попадания в руки зарубежных разведок. Не секрет, что разные страны соперничают в поисках НЛО, ибо в случае доступа к их технологиям они получат невероятное технологическое и научное преимущество по сравнению со своими соседями по планете.

В июне этого года ветеран ВВС США и бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Груш выступил с сенсационными признаниями о том, что ему известны случаи, когда американские власти находили разбившиеся аппараты пришельцев. Более того, иногда на месте крушения обнаруживали останки с «нечеловеческой биологией». В конце июля Груш выступил в Конгрессе США. Там он заявил, что общался по крайней мере с 40 свидетелями - сотрудниками спецслужб и военными, которые непосредственно участвовали в поиске и захвате остатков НЛО. По его словам, некоторые объекты были получены в «исправном состоянии» и «по размерам сопоставимы с футбольным полем». Как пишет издание конгресса The Hill, «крайне маловероятно, чтобы Груш, выступавший под присягой, мог выдумать все это, что поставило бы его под удар и спровоцировало судебный процесс, особенно с учетом того, что напротив него на слушаниях сидел высокопоставленный юрист». В результате этих свидетельств лидер сенатского большинства Чак Шумер выступил с принятием законодательной меры, чтобы «не допустить попадания технологий неизвестного происхождения в руки частных граждан и организаций», чтобы составило бы угрозу национальной безопасности США.

Сенаторы Кристен Джиллибрандт и Марко Рубио внесли законопроект, который должен немедленно прекратить поиски остатков НЛО ввиду того, что, как сказал Груш, является нелегальной деятельностью, которая нигде не документирована. К слову, бывший агент ЦРУ пожаловался конгрессменам, что в его адрес стали приходить угрозы расправы, и на него пытаются оказать давление, чтобы он отказался от дальнейших признаний. В целом же реакция Конгресса на эти сенсационные заявления была достаточно вялой. Похоже, что американским «слугам народа» интереснее вести бесконечные импичменты всех без разбору и таким образом зарабатывать политический капитал, нежели рыться в останках пришельцев. Кстати, об останках. Практически одновременно с назначением ответственного по делам НЛО, в Мексике на конгрессе, посвященном НЛО, журналист и эксперт по неопознанным летающим объектам по имени Хайме Мауссан представил фотографии двух довольно хорошо сохранившихся тел пришельцев. Как говорят сотрудники мексиканского Unversidad Autonoma Nacional, которые не подвергли находку сомнениям, этим телам около одной тысячи лет, но они не были мумифицированы, а хорошо сохранились благодаря опутавшим их водорослям.