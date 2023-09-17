Нападающий вместе с клубом прибыл в Тегеран для участия в матче группового турнира азиатской Лиги чемпионов. «Аль-Наср» 19 сентября встретится с местным клубом «Персеполисом». Начало встречи — в 21.00 мск.

Множество фанатов встретили «Аль-Наср» в аэропорту Тегерана, а после принялись бежать за автобусом саудовского клуба, что усложнило движение на дороге. Позже болельщики ворвались в отель, где разместилась команда. Несколько десятков человек прорвались в холл отеля и там принялись скандировать имя своего кумира.

Представители «Персеполиса» подарили нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду персидский ковер.

На онлайн-платформах Ирана продают вещи, к которым якобы прикасался нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сообщает Tarafdari. Среди товаров — арбуз, салфетки и нитка ковра.