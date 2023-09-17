Путин национализировал бизнес крупной западной компании в России

Вслед за финской Fortum, немецкой Uniper, французской Danone и датской Carlsberg своего бизнеса в России лишилась норвежская издательская группа Amedia. В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимуществу принадлежащей Amedia сети типографий «Прайм Принт», где печатаются «Новая Газета», «Комсомольская правда», «Из рук в руки», а также ряд областных изданий.

Во временное управление Росимущества переданы доли холдинга в пяти типографиях «Прайм Принт» - в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже.

После начала полномасштабного российского вторжения норвержский холдинг заявил, что уходит из России и передает управление четырьмя типографиями главному редактору НГ Дмитрию Муратову. Пятая типография, по данным «Коммерсанта», была передана в управление воронежскому издателю Александру Лапину.

Ранее Путин национализировал пивоваренные заводы «Балтика», пищевой бизнес «Данон Россия», а также сеть тепловых электростанций «Юнипро» и активы «Фортум».

Многие иностранцы не смогут уйти, поскольку у российских властей есть заинтересованность в том, чтобы выпускать не весь иностранный бизнес, в том числе по политическим соображениям, сказал Reuters источник в банковских кругах, знакомый с ситуацией.