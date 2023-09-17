Baku Crystal Hall передали Минэкономики постановление Али Асадова
Baku Crystal Hall передан в подчинение Министерства экономики. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, в «Перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства экономики», внесены изменения, и ООО Baku Crystal Hall включено в указанный перечень.
Baku Crystal Hall открылся в 2012 году. Первым мероприятием, которое он принял, стал конкурс «Евровидение».
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