Байден призвал американцев не ездить в Иран

Президент США Джо Байден призвал американских граждан избегать поездок в Иран.

«В то время как мы приветствуем дома наших граждан (вернувшихся из Ирана в рамках обмена заключенными), я вновь напоминаю всем американцам о серьезных рисках, с которыми сопряжены поездки в Иран. Владельцам американских паспортов не следует ездить туда», - цитирует ТАСС Байдена.

Американский лидер добавил, что в Иране американским гражданам может грозить «похищение, произвольный арест и задержание».