Армения снова посягает на территориальную целостность Азербайджана

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на 45-й расширенной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Армения выступила против предложения Азербайджана включить пещеры Азых и Таглар в Ходжавендском районе Азербайджана в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам представителя Армении Арутюна Ваняна, «Азербайджан получил пещеры в результате войны 2020 года».

Азыхская пещера — комплекс из шести пещер у села Азых в Ходжавендском районе Азербайджана. Имеет семь выходов, из них пять изучены. Достоверные свидетельства пребывания древних людей в пещере датируются возрастом 300 тыс. лет назад. Пещера Таглар — карстовая пещера на территории Ходжавендского района Азербайджана, в которой обитал человек каменного века (эпохи мустье). Свое название пещера получила от названия расположенной вблизи деревни. С 1992 по 2020 год территория, на которой расположены Азыхская и Тагларская пещеры, была оккупирована Арменией. В октябре 2020 года в ходе Второй Карабахской войны Азербайджан освободил от оккупации эти територии.