Украина ответила на обвинения Грузии

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли заявление Службы госбезопасности Грузии о якобы причастности официального Киева к подготовке мятежа против действующей власти.

«Эта информация не соответствует действительности. Нынешняя грузинская власть в очередной раз пытается демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии»,- заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, которого цитирует «Европейская правда».

Ранее в понедельник, 18 сентября, в Службе госбезопасности Грузии заявили, что в октябре-декабре в стране якобы готовят дестабилизацию с целью смены власти насильственным путем «по сценарию Евромайдана», и к этому якобы причастны экс-замминистра внутренних дел Грузии, ныне заместитель руководителя военной разведки Украины. и лица в его подчинении, в том числе из окружения экс-президента Михаила Саакашвили.