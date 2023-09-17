От российских СМИ требуют не называть Зеленского президентом?
Кремль потребовал от подконтрольных СМИ перестать называть Владимира Зеленского президентом Украины, сообщает издание «Холод» со ссылкой на сотрудников изданий, которые получили соответствующее указание.
Оно было разослано вечером 15 сентября и касалось всех медиа: как интернет-СМИ, так и телеканалов.
Представители Кремля предлагают изданиям либо не упоминать должность Владимира Зеленского, либо использовать фразу «режим Зеленского» при освещении его деятельности. Помимо заголовков это требование также касается основного текста материала и бэков — частей, где рассказывается предыстория событий. Основное внимание на данный момент уделяется заголовкам, чтобы при передаче информации в новостных агрегаторах Владимир Зеленский не был официально назван президентом Украины.