Латвия депортирует почти 4 тысячи россиян

Живущие в Латвии граждане России, которые не сдали языковой экзамен и не подали заявку на участие, со следующей недели начнут получать уведомления о необходимости покинуть Латвию в течение трех месяцев.

Как сообщила представитель Управделами гражданства и миграции (УДГМ) Латвии Майра Розе, которую цитирует Delfi, общее число таких лиц оценивается примерно в 3600 человек. Им предоставлен период в 90 дней, чтобы покинуть страну.

Розе также отметила, что некоторые лица рассчитывали на решение Конституционного суда и были убеждены, что им не нужно спешить. «Им сказали: сидите спокойно, все уладится. Они проиграли, конечно, они теряют вид на жительство. Эти люди смогут попытаться получить разрешение без послаблений — как любой другой гражданин России, а не давний житель Латвии», — добавила Розе.

Срок начала сентября был крайним для российских граждан, проживающих в Латвии, чтобы доказать свое знание латышского языка.

Из числа 25 000 граждан России, подпадающих под новые правила, 14 000 уже подали документы на получение статуса постоянного жителя Латвии. Еще 1000 подали заявление на получение временного вида на жительство, так как они не знали о продлении срока сдачи экзамена. 6700 человек подали заявку на повторный экзамен.