В пресс-службе компании сообщили, что, как и во многих других регионах, в настоящее время продолжаются работы по полному обновлению электросети в селах, находящихся на территории Хачмазского районного управления энергоснабжения и сбыта. Работы уже завершены в 7 селах: Ергюч, Ахмедоба, Хаджиахмедоба, Сяркярли, Учгун, Падар и Армудпадар. В селах Узуноба, Ханоба и Шихлы работы еще продолжаются.

Ергюч, где проживают около 600 абонентов Хачмаза, одно из сел, где работы уже завершены. В рамках работ по реконструкции построено 7 комплектных трансформаторных подстанций, около 150 опор напряжением 10 кВ и более 15 км кабельных линий напряжением 10 кВ, а также около 900 опор напряжением 0,4 кВ, 0,4 кВ кабельных линий протяженностью 20 км. Таким образом, были устранены проблемы, которые испытывали жители села из-за старой электросети.

Также завершены работы по обновлению электросети в селе Хаджиахмедоба. В целях обеспечения абонентов бесперебойным и стабильным электроснабжением построены новые комплектные трансформаторные подстанции, старые опоры заменены на новые, кабельные линии заменены на современные.

После завершения восстановительных работ и в других селах 15 тысяч жителей Хачмазского района будут обеспечены качественной, устойчивой и бесперебойной электроэнергией. Это также позволит минимизировать технические потери в сети и повысить эффективность работы в системе электроснабжения.