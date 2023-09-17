Скорой помощи самой потребовалась помощь
В понедельник, 18 сентября, вечером в Сабирабаде столкнулись машина скорой помощи Имишлинской центральной районной больницы и автомобиль ВАЗ-21015, сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.
Согласно сообщению, в результате ДТП пострадали пять человек - трое пассажиров машины скорой помощи, двое - ВАЗ-21015. Их госпитализировали в Сабирабадскую центральную районную больницу.
В Сабирабадском районном отделе полиции проводится расследование.