Американцы просят о помощи: потеряли самолет за 80 миллионов

Американские военные обратились к общественности с просьбой помочь в поисках истребителя F-35. Самолет упал где-то в глуши по неизвестной пока причине, пилот катапультировался. Об этом информирует BBC.

Новейший истребитель F-35B Lightning II пропал днем в воскресенье в штате Южная Каролина. Что именно с ним случилось, пока не ясно: военные объявили, что с ним произошел некий инцидент. Пилот, согласно официальным сообщениям, находится в больнице в стабильном состоянии.

Как напоминает агентство AFP, многоцелевой боевой самолет F-35 производства компании Lockheed Martin стоит около 80 млн долларов. Это самолет, изготовленный по технологии «стелс» (невидимка), то есть он малозаметен для радаров. Самолет ищут в районе двух озер, Молтри и Марион, к северу от города Чарльстон и Объединенной базы Чарльстон, на которой он базировался.

На запрос BBC американские военные ответили, что у них пока мало информации о том, почему мог упасть самолет. По словам военных, второй F-35, находившийся в воздухе одновременно с тем, который пропал, вернулся на базу в целости и сохранности.