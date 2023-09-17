Эрдоган выступил с несколькими заявлениями

По его словам, которые приводит Anadolu, в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом были преодолены большинство тупиков, принято решение расширить контакты.

Эрдоган заявил, что Анкара и Вашингтон намерены укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом.

«Каждое событие в регионе в очередной раз доказывает, насколько ошибочными являются попытки ставить различия между террористами, делить их на «хороших» и «плохих». С террористами не может быть никаких переговоров, дружбы или сотрудничества», - сказал он.

Ранее, выступая на ужине, организованном турецко-американским национальным комитетом в Нью-Йорке, Эрдоган сказал, что «существуют некоторые группы, которые заинтересованы в осложнении турецко-американских отношений, мы поставим барьер перед ними». Президент, высоко оценив перспективы двусторонних отношений между Турцией и США, отметил, что «различия во взглядах между государствами - нормальное явление, однако точек соприкосновения у нас с США больше и есть много возможностей для развития отношений между странами. В предстоящий период мы будем развивать сотрудничество c США на основе общих интересов».

Коснувшись темы сирийских беженцев, Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает за их безопасное и добровольное возвращение на родные территории: «В Сирии продолжается строительство постоянного жилья для беженцев. После завершения строительства число вернувшихся в Сирию увеличится с 600 тыс. до 1 млн человек».

Говоря о проекте «дороги развития» Турция - Ирак, Эрдоган заявил, что данная инициатива «станет возможностью построить новый мир».