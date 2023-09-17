Леонид Швец, автор haqqin.az 23:20

О том, что со здоровьем у Рамзана Кадырова все не хорошо, говорилось давно, однако ни разу еще интенсивность этих разговоров не достигала нынешнего уровня. Чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев даже написал, что Кадыров умер. Новость оказалась, как минимум, преждевременной, но она передает не только нетерпеливость части публики, но и серьезность состояния, в котором находится лидер Чечни. Нынче была отмечена повышенная активность представителей Чеченской Республики вокруг Центральной клинической больницы Управделами президента в Москве, что, очевидно, и породило невиданную до этого волну обсуждения. В результате в разряд общего знания попала информация о том, что Рамзан Кадыров из-за отказа почек вынужден регулярно проходить процедуру подключения к диализатору.

По данным источников «Новой газеты», болезнь стала резко прогрессировать с июня прошлого года. Ее симптомы настолько болезненны, что используются болеутоляющие, которые прописываются онкобольным, но и они слабо помогают. В сентябре 2022 года сам Рамзан вдруг опубликовал в социальных сетях видеообращение, где заявил, что «засиделся» и «заслужил бессрочный, длинный отпуск». Но тогда это не воспринималось как сигнал о желании покинуть пост из-за болезни, а, наоборот, как готовность перебраться на федеральный уровень. Тем более, что в день рождения Кадырова, 5 октября, Путин присвоил главе Чечни звание генерал-полковника. Вполне подошло бы для солидной должности в силовом блоке. Как раз в тот период расцвела связка Пригожин-Кадыров, которая чехвостила российских генералов. Главу ЧВК «Вагнер» Рамзан с удовольствием называл «дорогим братом». По мере того, как Евгений Пригожин все больше распалялся в публичном пространстве, его чеченский «брат» все меньше в нем отсвечивал. А 21 февраля не появился в Москве на Федеральном послании Путина. Там не было и Пригожина, но у того и должности государственной не было. Для «верного пехотинца Путина», как называл себя Кадыров, это было очень нехарактерно.

Зато 3 марта президент России снизошел до личной встречи со старшим сыном Кадырова Ахматом, которую освещали СМИ. 17-летнего пацана привел к Путину не отец, а советник президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, бывший премьер-министр Чечни. Сыновей Рамзана стали выводить в люди как раз с лета, когда, похоже, стало ясно, что папины дела плохи. Подростки, младшему из которых, Зелимхану, было всего четырнадцать, начали сопровождать отца в поездках по республике и участвовать в рабочих заседаниях. Это напоминало «курс молодого бойца» по госуправлению, который устраивал своему Коле Александр Лукашенко. Парней даже свозили в зону «специальной военной операции». На следующий день после благословения Путиным Ахмат женился. Презентация Ахмата Кадырова, на самом деле, вовсе не означала знакомство президента России с будущим президентом Чечни. Скорей, Рамзану понадобилась демонстрация, что его дети под защитой Путина, если что. Клан Кадыровых за время своего безраздельного правления нажил множество врагов среди соплеменников, где традиционно считалось необходимым согласовывать интересы своего тейпа с другими, это всегда было необходимым условием выживания вайнахов. Кадыровы, воспользовавшись уникальной ситуацией и помощью федералов, разрушили традицию. Еще в 2018 году русская служба Би-би-си подсчитала, что 158 высших чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, еще 23% - односельчане и еще 12% - его друзья и их родственники. С тех пор эта пропорция только выросла. С одной стороны, это очевидная попытка закрепить власть за своими, что бы ни произошло с самим Рамзаном. С другой, кто же такие гарантии даст?

Когда информация об ухудшении здоровья Кадырова перестала быть новостью, началось обсуждение перевода его на более спокойную и символическую работу. По свидетельству политолога Евгения Минченко, назывался пост спецпредставителя президента РФ по взаимодействию с исламскими странами. А преемником стал бы тот самый Абубакар Эдельгериев, односельчанин Кадырова, советник президента Российской Федерации, который подвел ему Ахмата Кадырова. Захочет ли, а, главное, сможет ли Эдельгериев, да и дадут ли ему перехватить такое наследство, с огромным числом накопившихся кровавых обид, темных тайн и миллиардных интересов, - большой вопрос. О том, что чеченцы могут выставить счет его людям, Рамзан догадывается, и, возможно, именно с этим связаны его откровенные попытки дать соплеменникам «откосить» от войны. Он сразу заявил, что мобилизации в Чечне не будет, она и так помогает фронту, чем может. Он держит свои подразделения не ближе третьей линии, за что те получили прозвище «тик-ток батальонов»: все их бои проходят в интернете. Кучу насмешек вызвало поведение чеченской Росгвардии, которая каталась по окружной дороге Ростова-на-Дону, но так и не заехала в город с мятежными вагнеровцами. Но наплевать на обидные прозвища: в начале войны проскакивали случаи обозленности со стороны представителей прочих тейпов, которых кадыровцы якобы гонят на смерть, красиво позируя подальше от смертоносного огня.