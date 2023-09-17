Что войдет в 12-й пакет санкций против России

По данным агентства, в 12-й пакет санкций может войти запрет на импорт алмазов из России, ограничения в отношении сжиженного природного газа из РФ, а также российского IT-сектора. Кроме того, источники издания утверждают, что в рамках нового пакета может быть представлен план по использованию замороженных активов Центробанка РФ для помощи Украине.

Новый пакет санкций Евросоюза против России будет представлен в октябре, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как указывает Bloomberg, некоторые страны, в числе которых Польша и страны Балтии, также призывают ввести ограничения в отношении российского ядерного сектора. Однако, пишет агентство, подобные ограничения вряд ли будут введены, поскольку против них выступает слишком много государств - членов ЕС.

Помимо этого, новый пакет санкций, вероятно, будет включать дальнейшие шаги по ограничению обхода санкций через третьи страны. такие как ОАЭ и Турция.

Одиннадцатый пакет санкций против России ЕС принял в июне 2023 года. Он включал ряд торговых и логистических мер, направленных на борьбу с обходом ранее введенных ограничений.