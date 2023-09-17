Украинское зерно перессорило Киев с Венгрией, Польшей и Словакией

Украина обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с исками против Венгрии, Польши и Словакии, запретивших ввоз на свою территорию украинской сельхозпродукции, несмотря на противоположные рекомендации Еврокомиссии. Об этом сообщает украинское Министерство экономики на своем сайте.

«Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства — члены ЕС не могут запрещать импорт украинских товаров. ...В то же время мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения, и нам не придется долго выяснять отношения в судах», — сказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В мае Еврокомиссия ввела временный запрет на ввоз украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, поскольку власти этих стран пожаловались, что поставки дешевого украинского зерна наносят ущерб местным производителям сельхозпродукции. Запрет Еврокомиссии истек 16 сентября и не был продлен. Тогда Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.