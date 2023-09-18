Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 18 сентября 2023, 23:53

Как объявила Служба безопасности Грузии (СБГ), в период с октября по декабрь нынешнего года некие силы планируют реализовать революционный сценарий по свержению в стране законной власти. Не буду вдаваться в детали, информацию по этому поводу можно получить, в том числе и на сайте haqqin.az. Куда важнее понять, что это вообще было? О чем, собственно, речь?

Надо сказать, правящую страной партию «Грузинская мечта» хлебом не корми, дай ей только разоблачить очередной «зреющий» государственный переворот, возбудить уголовное дело против очередного тайного злоумышленника или метнуть в оппозицию порцию грома с молниями. При этом реальных поводов, которые бы оправдывали подобные действия, у власти не было. Не случайно за последние десять лет «Грузинская мечта» ни разу не подвергла аресту кого бы то ни было по обвинению в подготовке государственного переворота. Время от времени публике в качестве доказательства предъявлялись различные аудиоперехваты, в том числе с участием Михаила Саакашвили, тогда еще бывшего на свободе в Украине. Однако их убедительность была как минимум весьма сомнительной, поскольку «сценарии готовящегося переворота» ограничивался, как правило, установкой палаток у здания парламента, перекрытием дорог, пикетами у здания госструктур… На основании этих «признаков» можно заподозрить оппозицию в намерении повысить градус протеста в обществе и заставить таким образом власть идти на уступки. Но чтобы считать это подготовкой к революции, надо реально обладать воспаленным воображением. Вот и сейчас многозначительное сообщение властей о грядущем государственном перевороте не было подкреплено ни арестом его «организаторов», ни публикацией хоть какой-то конкретики. Смысл все тот же. И если что и отличает его от предыдущих, то только размер и стилистика обращения, прочитав которое, так и хочется включить телевизор и удостовериться на всякий случай, не вернулся ли с того света незабвенный Леонид Ильич Брежнев? Такое впечатление, что текст, поменяв только имена, писали в 80-х годах ХХ века. Тут вам полный набор советских пропагандистских штампов: «экстремистские силы», «финансовая поддержка зарубежных стран», «безответственные действия»... Подозреваю, что скоро их дополнят «введенные в заблуждение молодые люди» и «экстремисты в состоянии алкогольного и наркотического опьянения».

Словом, обращение это, как в зеркале, отразило патологическое стремление «Грузинский мечты» любыми средствами удержать власть, а также перечень ее главных противников: сиделец Михаил Саакашвили, парламентская оппозиция, украинцы, финансирование западных фондов, молодежные группировки… И все они в тесной координации правдами, а большей частью неправдами пытаются свергнуть власть правящей партии. Кстати, в этом списке недоброжелателей весьма колоритно выглядит новый западный «фигурант» – воюющий в Украине «Грузинский легион», который очень не любят и боятся «Мечтатели». Впрочем, они вообще боятся любых харизматичных, пассионарных и идейных граждан, готовых ради убеждений идти под пули. А вот с точки зрения правящего Грузией российского олигарха Бидзины Иванишвили, готовность пожертвовать жизнью во имя убеждений – это просто глупость и блажь, поскольку они, то есть убеждения, того не стоят. Весь мир потряс подвиг украинского солдата Мациевского, расстрелянного перед видеокамерами за отказ опуститься на колени и воскликнувшего перед смертью: «Слава Украине!» А вот с точки зрения «Грузинской мечты» Мациевский – никакой не герой, а дурак, глупец. Ну, подумаешь, постоял бы на коленях пару минут, что с него убыло бы, а?! Корона слетела бы с головы?.. Такой вот modus vivendi правящей власти!

Стоит ли после этого удивляться, что прошедшие соответствующие фильтры и полностью стерилизованные грузинские полиция и спецназ воюют с безоружным населением, поливая митингующих водой из брандспойтов и обрабатывая их химией, а армии не существует вовсе, поскольку из нее изъяли пассионарных офицеров с горящими глазами, продвинув вместо них безынициативных и безыдейных служак? Нынешние вооруженные силы Грузии - это такое сборище людей в военной форме, которые время от времени появляются в казармах и мотивированы только зарплатой. То есть приходят послужить Родине, как на работу в заводской цех или в офис страховой компании. Когда все хорошо, иметь под боком таких прагматичных временщиков очень удобно. А вот когда жареный петух клюнет, тогда как раз будут нужны именно те, с горящими глазами, которых на стороне власти нет. Ибо их всех стерилизовали! Поэтому «мечтуны» так панически боятся «Грузинского легиона» с его двумя тысячами пассионариев, которые уже девять лет воюют против России и являются абсолютно неуправляемой силой, способной вдребезги разнести всю их государственную вертикаль.

С другой стороны, нет никаких признаков того, что «Грузинский легион» лелеет какие-то планы по осуществлению в стране государственного переворота. Поскольку все они с головой в украинской войне и не собираются оставлять свои позиции в Украине, чтобы свергать правительство в Грузии. Еще одним признаком отсутствия сколько-нибудь действенных крамольных планов является чрезвычайно тяжелое положение, в котором перманентно находится грузинская оппозиция. Все давно уже перессорились друг с другом, не имеют ни малейшего представления о том, что надо делать, не говоря уже о том, что некогда мощную и влиятельную партию Михаила Саакашвили ныне возглавляет полнейший кретин Леван Хабеишвили, чей интеллект ограничен способностями скандалиста, периодически появляющегося на телеэкранах с рассказами об очередном коррупционном скандале в мэрии Тбилиси. Конечно же, оппозиция не против активных действий, не против перекрытия дорог, перманентных акций протеста, желательно по всей стране. Но это, пожалуй, и все. Ни о каких революциях никто и не думает хотя бы потому, что в Грузии сама идея жесткого силового переворота крайне непопулярна. Но тогда остается лишь посмотреть правде в глаза и осознать, что в октябре-декабре нынешнего года Грузия получит отказ в статусе кандидата в члены Евросоюза. Правда, не исключено, что возобладает политическая целесообразность, и ЕС закроет глаза на отказ «Грузинской мечты» выполнять рекомендации Брюсселя (к примеру, обеспечить независимость судов и реформу избирательного законодательства) на дикие, граничащие с шизофренией антизападные заявления правящей партии и на все остальное. Однако, вероятнее всего, Евросоюз проявит принципиальность, и в статусе кандидата Грузии будет отказано. И в самом деле, с какой стати цивилизация, которая скоро высадится на Марс и осуществит термоядерный синтез, должна идти на уступки каким-то делягам, управляющим страной, в которой самый крупный объект экономики — это «толкучка» на окраинах Тбилиси?