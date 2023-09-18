В Грузии готовят госпереворот haqqin.az из Тбилиси
Как объявила Служба безопасности Грузии (СБГ), в период с октября по декабрь нынешнего года некие силы планируют реализовать революционный сценарий по свержению в стране законной власти.
Не буду вдаваться в детали, информацию по этому поводу можно получить, в том числе и на сайте haqqin.az. Куда важнее понять, что это вообще было?
О чем, собственно, речь?
Надо сказать, правящую страной партию «Грузинская мечта» хлебом не корми, дай ей только разоблачить очередной «зреющий» государственный переворот, возбудить уголовное дело против очередного тайного злоумышленника или метнуть в оппозицию порцию грома с молниями. При этом реальных поводов, которые бы оправдывали подобные действия, у власти не было.
Не случайно за последние десять лет «Грузинская мечта» ни разу не подвергла аресту кого бы то ни было по обвинению в подготовке государственного переворота. Время от времени публике в качестве доказательства предъявлялись различные аудиоперехваты, в том числе с участием Михаила Саакашвили, тогда еще бывшего на свободе в Украине. Однако их убедительность была как минимум весьма сомнительной, поскольку «сценарии готовящегося переворота» ограничивался, как правило, установкой палаток у здания парламента, перекрытием дорог, пикетами у здания госструктур…
На основании этих «признаков» можно заподозрить оппозицию в намерении повысить градус протеста в обществе и заставить таким образом власть идти на уступки. Но чтобы считать это подготовкой к революции, надо реально обладать воспаленным воображением.
Вот и сейчас многозначительное сообщение властей о грядущем государственном перевороте не было подкреплено ни арестом его «организаторов», ни публикацией хоть какой-то конкретики. Смысл все тот же. И если что и отличает его от предыдущих, то только размер и стилистика обращения, прочитав которое, так и хочется включить телевизор и удостовериться на всякий случай, не вернулся ли с того света незабвенный Леонид Ильич Брежнев? Такое впечатление, что текст, поменяв только имена, писали в 80-х годах ХХ века. Тут вам полный набор советских пропагандистских штампов: «экстремистские силы», «финансовая поддержка зарубежных стран», «безответственные действия»... Подозреваю, что скоро их дополнят «введенные в заблуждение молодые люди» и «экстремисты в состоянии алкогольного и наркотического опьянения».
Словом, обращение это, как в зеркале, отразило патологическое стремление «Грузинский мечты» любыми средствами удержать власть, а также перечень ее главных противников: сиделец Михаил Саакашвили, парламентская оппозиция, украинцы, финансирование западных фондов, молодежные группировки…
И все они в тесной координации правдами, а большей частью неправдами пытаются свергнуть власть правящей партии. Кстати, в этом списке недоброжелателей весьма колоритно выглядит новый западный «фигурант» – воюющий в Украине «Грузинский легион», который очень не любят и боятся «Мечтатели». Впрочем, они вообще боятся любых харизматичных, пассионарных и идейных граждан, готовых ради убеждений идти под пули.
А вот с точки зрения правящего Грузией российского олигарха Бидзины Иванишвили, готовность пожертвовать жизнью во имя убеждений – это просто глупость и блажь, поскольку они, то есть убеждения, того не стоят. Весь мир потряс подвиг украинского солдата Мациевского, расстрелянного перед видеокамерами за отказ опуститься на колени и воскликнувшего перед смертью: «Слава Украине!» А вот с точки зрения «Грузинской мечты» Мациевский – никакой не герой, а дурак, глупец. Ну, подумаешь, постоял бы на коленях пару минут, что с него убыло бы, а?! Корона слетела бы с головы?..
Такой вот modus vivendi правящей власти!
Стоит ли после этого удивляться, что прошедшие соответствующие фильтры и полностью стерилизованные грузинские полиция и спецназ воюют с безоружным населением, поливая митингующих водой из брандспойтов и обрабатывая их химией, а армии не существует вовсе, поскольку из нее изъяли пассионарных офицеров с горящими глазами, продвинув вместо них безынициативных и безыдейных служак?
Нынешние вооруженные силы Грузии - это такое сборище людей в военной форме, которые время от времени появляются в казармах и мотивированы только зарплатой. То есть приходят послужить Родине, как на работу в заводской цех или в офис страховой компании. Когда все хорошо, иметь под боком таких прагматичных временщиков очень удобно. А вот когда жареный петух клюнет, тогда как раз будут нужны именно те, с горящими глазами, которых на стороне власти нет.
Ибо их всех стерилизовали!
Поэтому «мечтуны» так панически боятся «Грузинского легиона» с его двумя тысячами пассионариев, которые уже девять лет воюют против России и являются абсолютно неуправляемой силой, способной вдребезги разнести всю их государственную вертикаль.
С другой стороны, нет никаких признаков того, что «Грузинский легион» лелеет какие-то планы по осуществлению в стране государственного переворота. Поскольку все они с головой в украинской войне и не собираются оставлять свои позиции в Украине, чтобы свергать правительство в Грузии.
Еще одним признаком отсутствия сколько-нибудь действенных крамольных планов является чрезвычайно тяжелое положение, в котором перманентно находится грузинская оппозиция. Все давно уже перессорились друг с другом, не имеют ни малейшего представления о том, что надо делать, не говоря уже о том, что некогда мощную и влиятельную партию Михаила Саакашвили ныне возглавляет полнейший кретин Леван Хабеишвили, чей интеллект ограничен способностями скандалиста, периодически появляющегося на телеэкранах с рассказами об очередном коррупционном скандале в мэрии Тбилиси.
Конечно же, оппозиция не против активных действий, не против перекрытия дорог, перманентных акций протеста, желательно по всей стране. Но это, пожалуй, и все. Ни о каких революциях никто и не думает хотя бы потому, что в Грузии сама идея жесткого силового переворота крайне непопулярна.
Но тогда остается лишь посмотреть правде в глаза и осознать, что в октябре-декабре нынешнего года Грузия получит отказ в статусе кандидата в члены Евросоюза. Правда, не исключено, что возобладает политическая целесообразность, и ЕС закроет глаза на отказ «Грузинской мечты» выполнять рекомендации Брюсселя (к примеру, обеспечить независимость судов и реформу избирательного законодательства) на дикие, граничащие с шизофренией антизападные заявления правящей партии и на все остальное. Однако, вероятнее всего, Евросоюз проявит принципиальность, и в статусе кандидата Грузии будет отказано. И в самом деле, с какой стати цивилизация, которая скоро высадится на Марс и осуществит термоядерный синтез, должна идти на уступки каким-то делягам, управляющим страной, в которой самый крупный объект экономики — это «толкучка» на окраинах Тбилиси?
Следует понимать, что «Мечта» отказывается выполнять двенадцать условий ЕС, поскольку не хочет терять власть в стране. А для Бидзины Иванишвили, некоронованного короля «ГМ», власть — это даже больше, чем его личный капитал в 5,6 миллиарда долларов. Так что ни он, ни кто-либо другой из когорты «мечтателей» ради сомнительных плюшек в виде кандидатства в ЕС эту власть уступать не станет.
В то ж время в «Грузинской мечте» отлично помнят события марта 2023 года, когда из-за какого-то проекта «Закона об иноагентах» власть чуть было не потеряла рычаги управления.
Да, сегодня мы наблюдаем сонное затишье, ничто вроде бы не предвещает бури. Но «мечтатели» на своей шкуре не раз убеждались в том, каким обманчивым может быть затишье. Вот они и готовятся, заранее развешивая ярлыки на участников акций протеста, которых, вероятнее всего, не будет.