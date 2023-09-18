Убийство или самоубийство? Что произошло с экс-главой Херсонской области?

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «преднамеренное убийство» с дополнительной квалификацией — «самоубийство». Гирдвилис отметила, что следователи рассматривают все версии, собирают доказательства, опрашивают свидетелей, ищут очевидцев происшествия.

По ее словам, тело Лагуты было найдено спустя три дня после того, как его жена заявила в полицию об исчезновении мужа 13 сентября.

О смерти Лагуты сообщили в Херсонской ОВА 17 сентября. В публикации отмечалось, что экс-чиновник ушел из жизни «преждевременно». Причины смерти не указали.

Лагута возглавлял администрацию с октября 2021 по июль 2022 года, до этого был зампредседателя Херсонского областного совета от партии мэра города Игоря Колыхаева «Нам здесь жить». Народный депутат Украины Сергей Хлань в Facebook сообщил, что Геннадий Лагута скончался в больнице. По его словам, экс-главу ОВА «довели до самоубийства».

«Он был главой областной администрации как раз в первый период вторжения. Это его обвиняли в сдаче Херсонщины, хотя в его обязанностях нет ни слова о подготовке к обороне, такие задачи не относились к моменту полномасштабного вторжения и руководство войсками», - написал Хлань.

В комментариях к сообщению он отметил, что бывший глава Херсонской области, вероятно, принял смертельную дозу таблеток и намеренно совершил самоубийство.

В феврале 2023 года экс-главу Херсонской ОВА обвинили в подделке документов и мошенничестве. Следствие утверждало, что после вторжения России чиновник попросил у местной предпринимательницы бесплатно предоставить ему внедорожник «для служебных целей», но впоследствии незаконно приватизировал и продал автомобиль. Лагуте грозило до 12 лет заключения с конфискацией имущества.