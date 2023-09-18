Зеленский прилетел в Нью-Йорк. Визит насыщенный

Президент Украины Владимир Зеленский написал в сети X, что он вместе с супругой прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН, а затем для официального визита в США.

В отличие от предыдущего визита в США, обставленного мерами безопасности, этот визит анонсировался заранее. Зеленский не пишет, как именно он добрался через океан.

Он упоминает о предстоящих двусторонних переговорах, но конкретно о встрече с президентом Бразилии ничего не сообщает. «...Важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены веские двусторонние встречи», - сообщил Зеленский.

«В Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США, с лидерами Палат и партий Конгресса, с военным руководством. Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общиной», – добавил украинский президент.

Ранее администрация бразильского президента официально анонсировала встречу в среду, 20 сентября, Зеленского и Луиса Инасиу Лулы да Силвы на полях сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщало Reuters.

По словам двух анонимных источников Reuters, встреча пройдет в отеле, где остановится Лула, который до этого встретится с президентом США Джо Байденом.

Бразильская сторона утверждает, что Зеленский принял приглашение на встречу, но с украинской стороны никаких комментариев пока нет.