Пакистан поставил Украине оружие: названа причина

Вашингтон помог Исламабаду получить три миллиарда долларов от Международного валютного фонда, после того как Пакистан согласился поставить оружие Украине на 900 миллионов долларов. Об этом утверждает сайт Intercept, ссылаясь на источники в американском и пакистанском правительствах.

900 миллионов долларов за оружие были выплачены Исламабаду администрацией США. Договоренность о сделке была достигнута в мае нынешнего года в ходе встречи пакистанского посла в Вашингтоне Масуда Хана и помощника госсекретаря США Дональда Лу.

Оформлением сделки занималась компания Global Ordnance, которая по поручению администрации Байдена осуществляет снабжение украинских вооруженных сил. Согласно публикации «Нью-Йорк таймс», компания поставила Киеву оружия примерно на миллиард долларов.