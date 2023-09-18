После переговоров с советником Байдена глава МИД Китая на 4 дня приехал в Москву

В коммюнике, в частности, говорится, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И отметили «бесперспективность попыток урегулирования кризиса в Украине» без учета интересов России и без ее участия в этом процессе.

МИД России выпустил коммюнике о встрече Сергея Лаврова с министром иностранных дел Китая Ван И, прибывшим в понедельник в Москву.

В МИД РФ добавили, что стороны отметили близость позиций относительно действий США на международной арене, в том числе имеющих антироссийский и антикитайский характер. «Ван И проинформировал о содержании переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном», - указали в российском министерстве.

Как информировали на Смоленской площади, руководители внешнеполитических ведомств «обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в контексте реализации договоренностей лидеров России и Китая, тематику контактов на высшем и высоком уровнях, а также подготовку российского участия в предстоящем в октябре в Пекине третьем форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс - один путь».

Кроме того, Лавров рассказал Ван И об основных итогах официального визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына.

Китайский МИД пока не публиковал свою версию итогов встречи.

Ранее «Коммерсант» писал, что «глава МИД КНР Ван И прибыл в Москву с четырехдневным визитом. Для него это первое посещение российской столицы после возврата на пост главы дипведомства. Программа поездки включает состоявшиеся в понедельник переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и участие в 18-м раунде российско-китайских консультаций по стратегической безопасности».

Визиту Ван И в Москву предшествовал его двухдневный визит на Мальту, в ходе которого он провел 12-часовой переговорный марафон с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Как сообщили в Белом доме, темой переговоров стали война в Украине, ситуация в Тайваньском проливе, региональная и глобальная безопасность, а также вопрос о возможной встрече президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

В Вашингтоне переговоры Салливана и Ван И назвали «откровенными, содержательными и конструктивными». В свою очередь, Ван И назвал свою уже вторую в этом году встречу с Джейком Салливаном полезной. По словам главы МИД КНР, перед лицом глобальных вызовов Пекин и Вашингтон должны проводить ответственную политику на международной арене, пишет российское издание.

Как сообщили в Белом доме, предстоящие переговоры Ван И в российской столице стали одной из главных тем его встречи с Джейком Салливаном на Мальте.