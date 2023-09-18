Совет Госдумы единогласно принял решение, согласно которому с 2024 года депутаты во время осуществления полномочий в своих избирательных округах будут обеспечиваться только автомобилями, произведенными в России. Об этом информирует «Медуза».

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в Москве депутаты уже начали заменять служебный транспорт «по мере его выбытия» на отечественные марки. Эти решения, считает Володин, «помогут развитию российского автопрома, а бюджетные средства останутся в стране».

В августе на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент РФ Владимир Путин потребовал прекратить госзакупки иностранных автомобилей для чиновников и заявил, что все госслужащие страны должны ездить на отечественных автомобилях. На следующий день спикер Госдумы ответил, что депутаты «начнут с себя» и будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус».