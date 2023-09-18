Россия ударила ракетами по центру Харькова

Вечером 18 сентября российская армия ударила ракетами по центральной части Харькова.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов пишет, что Россия нанесла удары по Холодногорскому району Харькова. Он охватывает целый сектор на западе города — от центра до окраин. По словам Синегубова, о пострадавших информации пока нет.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что «есть информация о попаданиях в промышленную зону» Холодногорского района.

Российские провоенные каналы утверждают, что попали якобы в Харьковский танковый завод. Это необязательно подтверждает их правоту, но завод действительно расположен в Холодногорском районе, замечает BBC. Рядом с ним есть и другие объекты, которые часто подвергаются российским атакам, например, крупная железнодорожная станция.