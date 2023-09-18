США приветствуют отправку грузов в Карабах и призывают Баку и Ереван к прямым переговорам
США приветствуют одновременный пропуск гуманитарных грузов по Лачинской и Агдамской дорогам в Карабахский регион Азербайджана и считают это «важным шагом вперед». Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Эти поставки чрезвычайно важных грузов представляют собой важный шаг вперед, и мы призываем стороны вести прямые переговоры и уделять основное внимание тому, как увеличить поступление гуманитарной помощи населению региона», - говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.
Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что США поддерживают усилия Азербайджана и Армении, направленные на достижение «достойного и прочного мира».
Ранее в понедельник сообщалось, что автомобили Международного комитета Красного Креста прибыли в Ханкенди по дороге Агдам – Ханкенди и Лачинской дороге, доставив муку и медикаменты.