В Ханкенди доставили муку и российские и швейцарские товары

На автомобилях Международного комитета Красного Креста по Лачинской дороге из Горуса в Ханкенди было перевезено около 23 тонн муки. По Агдамской же дороге – медицинские и гигиенические принадлежности российского и швейцарского производства, пишет «Радио Свобода».

В Красном Кресте заявили, что перевозка грузов через Лачинскую и Агдамскую дороги является результатом «настойчивых дипломатических усилий».

«В последние недели мы вели переговоры с лицами, принимающими решения, о получении помощи по различным маршрутам, в том числе по Лачинской и Агдамской дорогам», - говорится в заявлении международной организации.