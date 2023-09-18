Белый дом заявил о прогрессе в контрнаступлении Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинские вооруженные силы сумели достичь прогресса в ходе контрнаступления.

«Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении»,— сообщил Кирби в ходе брифинга об участии США в Генассамблее ООН. Он не привел данных, на основании которых делает такие оценки.

Президент Украины Владимир Зеленский в своих обращениях к нации 15 и 17 сентября заявлял о том, что украинские военные достигли успехов в ходе контрнаступления и продолжают продвижение на разных участках фронта.