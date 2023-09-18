Первый инструмент — это LNK-файл под названием «1. КАРАБАХ .jpg.lnk», представляющий собой изображение, связанное с недавним военным конфликтом в Карабах е. Файл LNK загружает и запускает установщик MSI, размещенный в Dropbox. Затем этот установщик удаляет имплантат, написанный на Rust, а также XML-файл для запланированной задачи по выполнению имплантата и файл ложного изображения.

В компании заявляют, что атака была проведена с помощью нового вируса, написанного на языке программирования Rust. Пока неизвестно, какая именно хакерская группа стоит за этой атакой, которая, как утверждают эксперты Deep Instinct, осуществляется двумя способами.

Отметим, что файл изображения содержит водяные знаки, используемые Министерством обороны Азербайджана.

Второй инструмент представляет собой модифицированную версию файла в формате документа, ранее использовавшегося хакерской группой «Шторм-0978». В этом документе CVE-2017-11882 используется в редакторе формул Microsoft для загрузки и установки вредоносного MSI-файла, который содержит вариант того же имплантата Rust, а также ложный счет-фактуру в формате PDF.

После того, как имплант Раста запускается, он «засыпает» на 12 минут. Речь идет об известном методе, позволяющим избежать обнаружения исследователями безопасности и песочницами.

Затем имплантат собирает информацию и отправляет ее на сервер злоумышленника. Согласно сообщению в блоге Deep Instinct Threat Lab, компания не смогла приписать эти атаки какому-либо из известных злоумышленников. Однако тот факт, что оба имплантата Rust не были обнаружены при первой загрузке в VirusTotal, подтверждает, что написание вредоносного ПО на «экзотических» языках способно обойти многие решения безопасности.

Использование имплантата Rust в этой кампании важно по нескольким причинам.

Во-первых, Rust — это относительно новый язык программирования, еще не получивший широкого распространения среди авторов вредоносных программ. Из-за этого продуктам безопасности становится сложнее обнаруживать вредоносное ПО Rust.

Во-вторых, Rust — это компилируемый язык, следовательно, перед выполнением эта вредоносная программа преобразуется в машинный код, что затрудняет реверс-инжиниринг вредоносного ПО.

Deep Instinct отмечает, что Азербайджан и Армения были вовлечены в несколько конфликтов, сопровождавшихся значительным количеством кибератак. При этом важно не упускать из виду и не игнорировать недавнюю напряженность в отношениях между Азербайджаном и Ираном, как одну из потенциальный причин упомянутой выше вредоносной кампании.