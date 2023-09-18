Президенты, премьеры, министры, политики собираются в Нью-Йорке

Неделю высокого уровня откроют выступления председателя 78-й сессии Генассамблеи Дэнниса Фрэнсиса и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в рамках общеполитических дебатов, которые составляют основное содержание всего мероприятия. Затем, согласно устоявшейся традиции, выступит президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. За ним слово возьмет президент США Джо Байден. 19 сентября планируется выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке. На это мероприятие собираются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. Неделя пройдет с 19 по 23 сентября и 26 сентября. Об этом пишет ТАСС.

В первый день, как ожидается, выступят в том числе президенты Ирана, Казахстана и Кыргызстана. Выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова запланировано на 23 сентября, вице-председателя КНР Хань Чжэна, который возглавляет делегацию Китая, - на 21 сентября.

Война в Украине станет одной из основных тем Недели высокого уровня. Ожидается, что эту тему затронут многие лидеры в своих выступлениях с трибуны Генассамблеи. 20 сентября пройдет заседание Совбеза ООН по Украине.

На полях Генассамблеи пройдет также несколько двусторонних и многосторонних встреч по ситуации в Украине. Их участники будут обсуждать среди прочего восстановление зерновой сделки.

Президент Ирана Ибрагим Раиси выступит на сессии Генассамблеи 19 сентября, 20 сентября проведет пресс-конференцию. Визит президента ИРИ в Нью-Йорк проходит на фоне слухов и многочисленных сообщений источников о том, что Вашингтон и Тегеран готовятся к возобновлению переговоров по ядерной сделке. В понедельник стало известно о завершении обмена заключенными между США и Ираном, в рамках которого Иран получил $6 млрд из своих замороженных активов.

На полях Недели высокого уровня президент США Джо Байден проведет встречу с лидерами пяти центральноазиатских стран.

Азербайджан представит на 78-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Джейхун Байрамов.