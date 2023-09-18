Погибшие в ДТП в Лачине были не сотрудниками ОАО «Азерэнержи», а сотрудниками предприятия по электро-наладочным работам, осуществляющим подрядные работы на территории, сказали в ОАО «Азерэнержи».

*** 10:22



19 сентября около 09:00 в районе села Моллалар Лачинского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли сотрудники ОАО «Азерэнержи». Об этом сообщает пресс-служба Бардинской региональной группы МВД.

Было отмечено, что в результате ДТП погибли сотрудники ОАО «Азерэнержи» Мамедов Мухаммед Мубариз оглы и Мамедов Гулага Гюльмамед оглы, которые находились в автомобиле марки «Урал».

По данному факту проводится расследование.