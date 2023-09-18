«Азерэнержи»: Погибшие в Лачине – не наши сотрудники обновлено 11:55
Погибшие в ДТП в Лачине были не сотрудниками ОАО «Азерэнержи», а сотрудниками предприятия по электро-наладочным работам, осуществляющим подрядные работы на территории, сказали в ОАО «Азерэнержи».
*** 10:22
19 сентября около 09:00 в районе села Моллалар Лачинского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли сотрудники ОАО «Азерэнержи». Об этом сообщает пресс-служба Бардинской региональной группы МВД.
Было отмечено, что в результате ДТП погибли сотрудники ОАО «Азерэнержи» Мамедов Мухаммед Мубариз оглы и Мамедов Гулага Гюльмамед оглы, которые находились в автомобиле марки «Урал».
По данному факту проводится расследование.