Эрдоган расхваливает Россию и Путина

Российский президент Владимир Путин «выступает за скорейшее прекращение войны», но она «продлится еще долго», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью изданию PBS.

По мнению Эрдогана, «только лидеры обеих сторон смогут сказать», когда закончится война России против Украины, которая продлится еще «долгое время».

«Нам бы очень хотелось надеяться, что война закончится как можно скорее. И Путин на самом деле тоже выступает за скорейшее прекращение этой войны», - сказал Эрдоган.

По его словам, России «можно доверять так же, как и Западу», в то же время он отметил, что Запад обманул многолетние надежды Турции на ее вступление в Евросоюз.

«У меня нет причин им (России) не доверять. Россия надежна настолько же, насколько и Запад. Последние полвека мы ждали на пороге ЕС. И сейчас я доверяю России настолько же, насколько я доверяю Западу», - сказал он.

Эрдоган не согласился с замечанием, что Путину нельзя доверять из-за выхода РФ из зернового соглашения и вторжения в Украину.

«Половина поставок природного газа (в Турцию) приходит из России, а это значит, что у нас есть солидарность. Мы совместно идем вперед и также сотрудничаем в области оборонной промышленности», – сказал Эрдоган.

Лидер Турции добавил, что его политика, «насколько это возможно, заключается в установлении контактов со странами всего мира на основе беспроигрышного сценария». Эрдоган уточнил, что будет иметь с Россией такие же «добрые отношения», как с США.