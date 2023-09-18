Канада обвинила Индию в убийстве сикхского активиста
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил Индию в возможной причастности к убийству сикхского сепаратиста Хардипа Сингха Ниджара, который был расстрелен в июне около храма в Британской Колумбии. Трюдо утверждает, что канадская разведка обнаружила убедительные доказательства связи индийского государства с этим происшествием и поднял этот вопрос на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G20. Об этом сообщает BBC.
«Любая причастность иностранного правительства к убийству канадского гражданина на канадской территории — это недопустимое нарушение нашего суверенитета», — сказал Трюдо в понедельник во время заседания парламента Канады.
Он также подчеркнул, что такие действия противоречат основным принципам демократических государств.
По информации, в ходе встречи Трюдо на саммите G20 Моди обвинил Канаду в неэффективной борьбе с «антииндийской деятельностью экстремистских элементов» на ее территории.
Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли сообщила журналистам, что в связи с этим делом канадские власти выслали из страны индийского дипломата, связанного с внешней разведкой Индии, хотя и не раскрыла деталей связи между Индией и убийством Ниджара, сославшись на продолжающееся расследование.
В МИД Индии, в свою очередь, назвали предположения о причастности к убийству Ниджара «абсурдными». В заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством, подчеркивается, что премьер-министр Моди «полностью отверг» эти обвинения в разговоре с Трюдо.
«Мы настоятельно призываем правительство Канады принять незамедлительные и эффективные юридические меры против всех антииндийских элементов, действующих на их территории», — заявили в МИД Индии.
Стоит отметить, что двое неизвестных в масках застрелили Хардипа Сингха Ниджара на парковке возле сикхского храма в городе Сарри, что находится в 20 километрах к востоку от Ванкувера. Ниджар выделялся как известный активист и сторонник идеи Халистана, сепаратистского сикхского государства на территории Пенджаба в Индии. Известно, что ему ранее поступали угрозы в связи с его политическими убеждениями.