Канада обвинила Индию в убийстве сикхского активиста

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил Индию в возможной причастности к убийству сикхского сепаратиста Хардипа Сингха Ниджара, который был расстрелен в июне около храма в Британской Колумбии. Трюдо утверждает, что канадская разведка обнаружила убедительные доказательства связи индийского государства с этим происшествием и поднял этот вопрос на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G20. Об этом сообщает BBC.

«Любая причастность иностранного правительства к убийству канадского гражданина на канадской территории — это недопустимое нарушение нашего суверенитета», — сказал Трюдо в понедельник во время заседания парламента Канады.

Он также подчеркнул, что такие действия противоречат основным принципам демократических государств.

По информации, в ходе встречи Трюдо на саммите G20 Моди обвинил Канаду в неэффективной борьбе с «антииндийской деятельностью экстремистских элементов» на ее территории.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли сообщила журналистам, что в связи с этим делом канадские власти выслали из страны индийского дипломата, связанного с внешней разведкой Индии, хотя и не раскрыла деталей связи между Индией и убийством Ниджара, сославшись на продолжающееся расследование.

В МИД Индии, в свою очередь, назвали предположения о причастности к убийству Ниджара «абсурдными». В заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством, подчеркивается, что премьер-министр Моди «полностью отверг» эти обвинения в разговоре с Трюдо.

«Мы настоятельно призываем правительство Канады принять незамедлительные и эффективные юридические меры против всех антииндийских элементов, действующих на их территории», — заявили в МИД Индии.