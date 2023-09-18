В результате подрыва на мине, размещенной диверсионно-провокационной группой незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, которая была заложена в новом туннеле на территории села Тагаверд Ходжавендского района, погибли сотрудники МВД Азербайджана – Асим Джамалзаде 1994 года рождения, Рамиль Ширинов 1987 года рождения, Сеймур Махмудов 1991 года рождения и Хазар Заманов 1998 года рождения. Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и Службы государственной безопасности.

Сообщается, что сотрудники МВД направлялись к месту теракта, в результате которого погибли сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана на 58-м километре дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша.

По факту главным следственным управлением СГБ возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана, осуществляются оперативно-следственные мероприятия.