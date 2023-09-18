Эрдоган раскритиковал проармянского конгрессмена

Боб Менендес мало знаком с Турцией. И, похоже, Менендес также мало знает Тайипа Эрдогана. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эксклюзивном интервью Амне Наваз из PBS.

"Мы дружим с Грецией уже много десятилетий. Мы никогда не были враждебными лагерями друг против друга. Похоже, Менендес принял враждебную позицию по отношению к Турции, и он пытается втянуть нас в определенные дискуссии по своему выбору. Но мы не станем частью этого. Наши отношения с Грецией не таковы, как они их изображают", — сказал Эрдоган.

Стоит отметить, что председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес неоднократно выступал против продажи истребителей F-16 Турции, несмотря на предварительное одобрение администрации Байдена в этом вопросе.