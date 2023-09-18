Обе конфликтующие стороны регулярно устраивают рейды на территорию противника, задействуя отряды солдат на легких судах.

В сообщении разведки говорится о возросшей активности российских войск в этом районе. Российские операции активизировались после перевода участка под контроль недавно сформированного 40-го армейского корпуса.

Хотя в этом районе численность войск меньше, чем на других направлениях, обе стороны придают ему стратегическое значение. Столкновения здесь позволяют перераспределить силы противника и снизить интенсивность на других фронтах, таких как Запорожская и Донецкая области.