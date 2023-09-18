Эрдоган о Крыме

Президент России Владимир Путин не уйдет из Крыма добровольно, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью изданию PBS NewsHour.

На вопрос, сможет ли Украина деоккупировать Крым и как сам Эрдоган относится к этому, турецкий лидер заявил, что уже пытался убедить Путина уйти из Крыма.

«Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Путиным по Крыму, и они не увенчались успехом, я не смог убедить их уйти из Крыма, и я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся», - сказал он.