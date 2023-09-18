Сумгаитский суд опровергает: у нас судей-бизнесменов нет

В некоторых СМИ появилась информация о том, что Шамседдин Абасов, представленный в качестве судьи Сумгаитского апелляционного суда, занимается бизнес-деятельностью. В сообщении также утверждается, что судебно-правовой совет не исследовал этот вопрос.

В ответ на запрос haqqin.az в Сумгаитском апелляционном суде сообщили, что упомянутый в статье человек в настоящее время не является судьей. Отмечено, что Ш.Абасов был отправлен на пенсию некоторое время назад в связи с достижением предельного возраста.

«Таким образом, в марте текущего года его полномочия в качестве судьи были прекращены в связи с достижением предельного возраста. Мы призываем представителей СМИ воздерживаться от использования неточной и необъективной информации», – говорится в заявлении.