Керим Велиев встретился с турецкой делегацией фото
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии встретился с турецкой делегацией. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
19 сентября первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией юридической службы Министерства национальной обороны Турции.
Выразив удовлетворение визитом гостей в нашу страну, начальник Генерального штаба рассказал о значимости проводимых в азербайджанской армии просветительских мероприятий, связанных с применением военного законодательства и международного гуманитарного права.
На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями об организации юридической службы, служебной деятельности военных юристов и по другим областям.