Керим Велиев встретился с турецкой делегацией фото

Начальник Генерального штаба азербайджанской армии встретился с турецкой делегацией. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

19 сентября первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией юридической службы Министерства национальной обороны Турции.

Выразив удовлетворение визитом гостей в нашу страну, начальник Генерального штаба рассказал о значимости проводимых в азербайджанской армии просветительских мероприятий, связанных с применением военного законодательства и международного гуманитарного права.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями об организации юридической службы, служебной деятельности военных юристов и по другим областям.