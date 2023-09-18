В течение последней недели ВСУ освободили два ключевых населенных пункта в районе города — Андреевку и Клещеевку.

По оценкам авторов отчета, «российские силы к югу от Бахмута, вероятно, измотаны недавними попытками удержать Клещеевку и Андреевку». «Захват Украиной этих двух населенных пунктов, защищающих ключевые пути снабжения Бахмута, демонстрирует, что этим войскам, скорее всего, будет трудно возобновить свою боеспособность и противостоять дальнейшему украинскому наступлению», — считают эксперты ISW.

Несмотря на усиление российских оборонительных позиций, украинские военные демонстрируют успешное продвижение. Тем не менее существует неопределенность относительно будущего темпа украинского наступления.

ISW также отмечает, что российские силы, действующие в Запорожской области, где ВСУ проводили контрнаступление, также измотаны. Эксперты подчеркивают, что российские спецназовские бригады (22-я и 45-я), активно участвовавшие в ранних стадиях, теперь в отчетах не фигурируют, что может указывать на их уменьшенную боеспособность.