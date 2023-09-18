Президент Ирана пожалел американских налогоплательщиков

США поняли неэффективность введения санкций против Тегерана, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с американскими специалистами в области внешней политики в рамках участия на 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Раиси посоветовал американскому правительству прекратить вводить санкции в отношении других государств, отметив, что администрация США «осознает, что введение санкций в отношении Ирана или угрозы в адрес народа не являются эффективными инструментами».

«США, должно быть, уже поняли, что использование языка силы как в форме санкций, так и в виде угроз иранскому народу не является эффективным инструментом при ведении диалога», - сказал он.

По словам иранского президента, американская сторона «несет ответственность за продолжение военных операций в Украине»: «Война продолжается за счет американских налогоплательщиков, чьи деньги идут в карманы хозяев оружейных предприятий.

Мы рекомендуем властям США прекратить военные действия, ведь за последние 250 лет американцы не находились в состоянии вооруженного конфликта только 20 лет».

Раиси также опроверг информацию о поставках иранского оружия в Россию.

«Мы против войны и готовы выступить посредниками, чтобы положить ей конец», - сказал Раиси.