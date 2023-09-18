Отличная возможность от Nar: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях

Теперь вы можете продать свой старый смартфон в магазинах Nar по выгодной цене. Оценка вашего телефона в магазине Nar осуществляется прозрачно и быстро через специальное приложение.

Приложение проверяет ваш смартфон по множеству параметров и устанавливает подходящую цену. Вы можете сдать свой смартфон на месте по фиксированной цене и мгновенно получить оплату. Кроме того, каждый абонент Nar, воспользовавшийся услугой, получит интернет-бонус до 30 ГБ.

Данная услуга реализуется в рамках сотрудничества турецкой компании EasyCep и Nar. Таким образом, Nar стал первым мобильным оператором, официально начавшим покупать подержанные телефоны в Азербайджане.

Чтобы выгодно продать свой телефон, достаточно обратиться в один из 19 эксклюзивных дилерских магазинов Nar, расположенных в Баку, Сумгаите и Хырдалане.

Следует отметить, что EasyCep является крупнейшей в Турции сетью продаж обновленных электронных устройств. Компания покупает у владельца мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и аналогичные устройства и продает их отремонтированными и с гарантией.

Сотрудничество компаний Nar и EasyCep направлено на предоставление клиентам различных услуг из одного центра и обеспечение превосходного качества обслуживания клиентов.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 млн абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.