Kapital Bank – Red Hearts в акции «Защитим Каспий»

По инициативе Министерства экологии и природных ресурсов состоялась традиционная акция под лозунгом «Защитим Каспий», которая ежегодно проводится по случаю 16 сентября – Международного дня очистки побережья. К акции присоединился фонд Red Hearts при поддержке Kapital Bank. В рамках проекта волонтеры фонда, состоящие из сотрудников банка, приняли участие в уборке от мусора прибрежной зоны Бильгя Каспийского моря.

К акции, которая проводится регулярно уже более 10 лет, подключились около 1000 волонтеров. Целью акции является улучшение экологической ситуации в стране, просвещение населения в этой сфере и распространение принципов ответственного отношения к окружающей среде.

Международный день очистки побережья отмечается более чем в 100 странах мира на протяжении последних 30 лет и является самым крупным добровольческим движением на земле, направленным на очистку берегов водоемов от отходов. Азербайджан также участвует в этой международной экологической акции уже более 10 лет под лозунгом «Защитим Каспий», и с каждым годом масштаб акции растет. Информация о количестве отходов, собранных во время акций, отправляется в международную организацию Ocean Conservancy. Эти данные, в свою очередь, отражаются в международных отчетах по странам об очистке мировых водоемов.

Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.